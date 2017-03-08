Футбол. Лига Европы. Плей-офф. Ростов – Манчестер Юнайтед

9 марта 2017, 21:00 МСК

«Ростов»

«Ростов» в нынешнем еврокубковом сезоне действительно порадовал поединками с топ-клубами. Пускай не все из них сложились для ростовчан удачно, но, тем не менее, местный болельщик получил возможность увидеть игру мадридского «Атлетико» и «Баварии». Теперь вот «Манчестер Юнайтед». Надо сказать, что испанцам оба матча «Ростов» проиграл – 0:1 и 1:2. «Баварии» ростовчане уступили в гостях 0:5, но дома одержали историческую победу 3:2. Неплохо сложился дома и матч 1/16 финала со «Спартой», в котором «Ростов» добыл победу со счетом 4:0.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчетер Юнайтед» — это не просто клуб мирового масштаба, но и соперник, который находится сейчас в отличнейшей форме. На полях соперников манкунианцы одержали семь побед в девяти последних матчах. На предыдущем этапе «красные дьяволы» обыграли в обоих поединках французский «Сент-Этьен» — 3:0 и 1:0. Об состоянии линии обороны команды Моуриньо говорит тот факт, что в девяти из 15 последних матчей команда не пропускала.

Статистика и личные встречи

«Манчестер Юнайтед» выиграл в гостях шесть из семи последних официальных матчей.

«Ростов» выиграл дома девять из 12 последних официальных матчей.

Ранее соперники между собой не встречались.

Прогноз

МЮ везет на матч сильнейший состав. Стоит ждать на острие атаки Ибрагимовича — ему все равно светит дисквалификация в английских турнирах. Получит возможность набраться практики Шоу. Мата, Марсьяль, Погба … При всем уважении к «Ростову» свой гол соперник забьет. Ну и хозяева, на наш взгляд, в долгу не останутся.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Ростов — 4,82

Ничья — 3,74

Манчестер Юнайтед — 1,86

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