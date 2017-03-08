Лига Европы. 1/8 финала. «Сельта» — «Краснодар»

9 марта 2017 года, 23-05 МСК

«Сельта»

После гостевой победы над «Шахтером», которая позволила испанцам пройти в следующий круг Лиги Европы, удачных матчей у «Сельты» в чемпионате не случалось, вряд ли ничьи с «Эспаньолом» и хихонским «Спортингом» входили в планы «кельтов», равно как и разгром 0:5 от «Барселоны». В таблице чемпионата «Сельта» сейчас только на десятом месте и такими темпами говорить о еврокубках в следующем сезоне не придется, отставание от группы лидеров составляет уже 10 очков.

«Краснодар»

Соперником «Краснодара» по 1/16 финала выступал турецкий «Фенербахче», которого «быки» Игоря Шалимова прошли благодаря домашней победе 1:0 и гостевой ничьей 1:1. Удачным старт в Премьер-лиге не получился – в игре против «Спартака» команда довольствовалась только боевой ничьей 2:2. Да и в Кубке России «Краснодар» в полуфинал не попал, упустив преимущество в три мяча в домашней игре против «Урала».

Статистика и личные встречи

В домашних играх Лиги Европы «Сельта» набрала пять очков, сыграв ничьи с «Аяксом» (2:2) и «Стандартом» (1:1), а также обыграв «Панатинаикос» (2:0), в плей-офф проиграла «Шахтеру» (0:1).

«Краснодар» в гостях в группе проиграл «Ницце» (1:2) и «Шальке» (0:2), обыгран «Зальцбург» (1:0).

Прогноз

В чемпионате Испании в домашних играх «Сельта» вроде бы пропускает много – 18 мячей за 12 игр, но 12 голов пришли от четверки лидеров. «Краснодар» в игре против «Спартака» потерял Федора Смолова, на счету которого 11 из 26 мячей команды в чемпионате, один из голов в ворота «Фенера» и три – в групповом этапе. Потеря очень серьезная и больно ударит по атаке клуба. Главное для краснодарцев сейчас – надежно отыграть в обороне, чтобы потом дома чувствовать себя уверенно. Считаем, что игра не будет изобиловать опасными моментами и трех голов не принесет, все-таки сейчас на первый план выйдет защита.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Сельта – 1,69

Ничья – 3,82

Краснодар – 6,15

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