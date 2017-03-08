Основная причина этого заключается в том, что Камила слишком много рискует в игре на задней линии и, как результат, это приводит к большому количеству ошибок. Йоханна Ларссон, напротив, слишком пассивно действует в игре на задней линии.

Теннис. WTA Индиан-Уэллс. Хард. Ларссон — Джорджи

08 марта 2017, 23-30 МСК

Йоханна Ларссон

Йоханна Ларссон находится на 57 позиции в рейтинге. Ее стиль игры — это максимальная работоспособность в игре задней линии и хорошая техника. Пока не слишком удается шведке все это проявлять, так как основная проблема в ее действиях заключается в том, что пассивно она ведет в себя. Если ее соперница обладает мощными ударами и Йоханна не заставляет ее ошибаться, тогда результат матча уже будет заранее известен.

Камила Джорджи

Камиле удается весьма неплохо двигаться по задней линии и демонстрировать мощную игру с обеих рук. С этим никаких проблем в принципе нет, но нужно как можно меньше ошибаться и стараться находить для себя комфортные условия для атаки, а не делать это постоянно. Джорджи нуждается в том, чтобы не искать в себе какие-то негативные моменты, а до конца поверить в себя. Если это произойдет, она начнет подниматься с 73 позиции в рейтинге.

Статистика и личные встречи

Между собой две игры провели теннисистки. По одной победе не счету каждой спортсменки.

Прогноз

Мы считаем, что как бы не разворачивались события, Камила Джорджи сможет обыграть Йоханну Ларссон, но на это ей потребуется, как минимум, три сета. Все дело в том, что особых перспектив к успеху в данной ситуации у шведки нет, но она как всегда будет биться до конца. Мы играем победу теннисистки из Италии.

Коэффициенты БК 1xСтавка:

Йоханна Ларссон – 2,22

Камила Джорджи – 1,72

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