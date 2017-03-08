Готовим вкусно

Великий пост в 2016 году: какого числа начинается и заканчивается?

26 февраля 2017 года, сразу после Масленицы, начинается Великий пост в 2017 году. Заканчивается он перед Пасхой - 16 апреля.

Сутью Великого поста является духовное и физическое очищение через самоограничения, в том числе и питания. Великий пост считается главным в христианской традиции. Также его называют "Четыредесятница". Он был установлен в память о посте, который держал Иисус Христос в пустыне в течение 40 дней.

Самой строгой неделей Великого поста является Страстная седмица.

Верующие стараются ничего не есть в первый день после Масленицы - Чистый понедельник, а также в Страстную пятницу. В другие дни меню питания во время Великого поста составляется по приведенным ниже правилам.

Понедельник, среда, пятница – разрешено сухоядение, то есть можно употреблять в пищу продукты, не подвергавшиеся термической обработке - вода, хлеб, овощи, фрукты, мед, сухофрукты.

Вторник, четверг – разрешается горячая пища без добавления масла.

Суббота, воскресенье – можно есть постную пищу с добавлением растительного масла.

Опубликовано 08.03.16 23:56

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