версия для печати

Готовим вкусно

Календарь питания по дням во время Великого поста на 2017 год

Фото: www.flickr.com

Календарь питания по дням во время Великого поста на 2017 год

Тэги: пост, 2017, Календарь, Опубликовано

08 марта 2017г., 23:56

Какого числа начинается Великий пост в 2017 году и что можно есть, на эти вопросы пытается дать ответ автор этой статьи.

Великий пост в 2016 году: какого числа начинается и заканчивается?

26 февраля 2017 года, сразу после Масленицы, начинается Великий пост в 2017 году. Заканчивается он перед Пасхой -  16 апреля.

Сутью Великого поста является духовное и физическое очищение через самоограничения, в том числе и питания. Великий пост считается главным в христианской традиции. Также его называют "Четыредесятница". Он был установлен в память о посте, который держал Иисус Христос в пустыне в течение 40 дней.

Самой строгой неделей Великого поста является Страстная седмица.

Верующие стараются ничего не есть в первый день после Масленицы - Чистый понедельник, а также в Страстную пятницу. В другие дни меню питания во время Великого поста составляется по приведенным ниже правилам.

Понедельник, среда, пятница – разрешено сухоядение, то есть можно употреблять в пищу продукты, не подвергавшиеся термической обработке - вода, хлеб, овощи, фрукты, мед, сухофрукты.
Вторник, четверг – разрешается горячая пища без добавления  масла.

Суббота, воскресенье – можно есть постную пищу с добавлением растительного масла.

Опубликовано 08.03.16 23:56

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Готовим вкусно»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   