Экономика
Курс доллара на 9 марта 2017 года
ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: cпециалисты обещают повышение курса доллара и повышение курса евро на 9 марта 2017.
Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 марта 2017 составляет 58,26 руб., курс евро на сегодня равен 61,70 руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 57.31 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 59.49 руб. при продаже банком
Курс евро в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 60.77 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 63.21 руб. при продаже банком
бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .
стоимость бивалютной корзинки с 9.03.2017 до 59,81 руб.
Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова полагает, что при стабильности в ситуации с занятостью USD/RUB может возобновить рост с целью на уровне 59,00 – 59,20.
Ситуация по мнению аналитиков следующая:
Пока укрепление рубля остается реальностью. После роста на
прошлой неделе происходят колебания доллара на мировом рынке.
Не исключено, что произойдет падение Brent к 54,70. После выступления генсека ОПЕК Баркиндо, в котором было однозначно сказано, что продления по ограничению добычи не ожидается. Cнижение цен на нефть скажется на курсе рубля..
О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.
Опубликовано 08.03.17 23:41менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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