Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 марта 2017 составляет 58,26 руб., курс евро на сегодня равен 61,70 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 57.31 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 59.49 руб. при продаже банком

Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 60.77 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 63.21 руб. при продаже банком

бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .

стоимость бивалютной корзинки с 9.03.2017 до 59,81 руб.

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова полагает, что при стабильности в ситуации с занятостью USD/RUB может возобновить рост с целью на уровне 59,00 – 59,20.

Ситуация по мнению аналитиков следующая:

Пока укрепление рубля остается реальностью. После роста на прошлой неделе происходят колебания доллара на мировом рынке.

Не исключено, что произойдет падение Brent к 54,70. После выступления генсека ОПЕК Баркиндо, в котором было однозначно сказано, что продления по ограничению добычи не ожидается. Cнижение цен на нефть скажется на курсе рубля..

О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.

Опубликовано 08.03.17 23:41

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