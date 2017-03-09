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События
В Москве наступает потепление
Cегодня температура воздуха не только в столице, но и в регионе поднимется до восьми градусов тепла.
Теплая и солнечная погода порадует москвичей и жителей области в четверг.
Днем столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла, сообщает
Гидрометцентр.
В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 758 миллиметров ртутного столба.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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