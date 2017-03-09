Теплая и солнечная погода порадует москвичей и жителей области в четверг. Днем столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.



В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 758 миллиметров ртутного столба.

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