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События

В Москве наступает потепление

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Москве наступает потепление

M24.ru 09 марта 2017г., 10:31

Cегодня температура воздуха не только в столице, но и в регионе поднимется до восьми градусов тепла.

Теплая и солнечная погода порадует москвичей и жителей области в четверг. Днем столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 758 миллиметров ртутного столба.

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