Благодаря новому сервису, пассажиру, который хочет оставить отзыв или пожелания, больше нет необходимости возвращаться и требовать книгу жалоб. Достаточно отсканировать QR-код, а затем поделиться своими замечаниями о работе вокзалов.

Наклейки с QR-кодом разместили в залах ожидания, камерах хранения, а также санитарных комнатах. Вся собранная информация будет направляться в Дирекцию железнодорожных вокзалов.

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