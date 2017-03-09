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События

Московские вокзалы оснащены сервисом 'Обратная связь'

Московские вокзалы оснащены сервисом "Обратная связь"

M24.ru 09 марта 2017г., 10:38

Сервис "Обратная связь" стал доступен москвичам и гостям столицы на всех железнодорожных вокзалах города

Благодаря новому сервису, пассажиру, который хочет оставить отзыв или пожелания, больше нет необходимости возвращаться и требовать книгу жалоб. Достаточно отсканировать QR-код, а затем поделиться своими замечаниями о работе вокзалов.

Наклейки с QR-кодом разместили в залах ожидания, камерах хранения, а также санитарных комнатах. Вся собранная информация будет направляться в Дирекцию железнодорожных вокзалов.

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