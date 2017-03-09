Происшествия
На станции "Деловой центр" пассажир воспользовался стоп-краном
Пассажир сорвал стоп-кран в "Ласточке" на станции Деловой центр Московского центрального кольца.
В результате утром 9 марта между двумя "Ласточками", которые двигаются против часовой стрелки, образовался увеличенный интервал.
Железнодорожники готовят к выходу на линию резервную "Ласточку". Интервал между другими электропоездами соответствует норме, поезда здесь курсируют каждые 6 минут.
Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу
запустили 10 сентября 2016 года. На кольце открыта 31 станция с 14 пересадками
на метро и шестью на пригородные поезда. На каждой станции построят
транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для пересадки на наземный общественный
транспорт, метро и на пригородные электропоезда.
21 февраля МЦК побило рекорд по числу перевезенных пассажиров за сутки. "Ласточки" МЦК перевезли в этот день 334,8 тысячи пассажиров.
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