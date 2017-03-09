Семь крупных городских читален будут работать до шести утра воскресенья.

Главной площадкой акции станет Триумфальная площадь. Сбор гостей на «Библионочь» начнётся 22 апреля в 15:00. Площадь на весь вечер превратят в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами. Там можно будет купить книжные новинки, повстречать известных современных писателей и даже посетить литературное кафе.

В «Библионочь» все городские читальни значительно увеличат количество книг на полках буккросинга. Как сообщили в Московской дирекции по развитию культурных центров, в каждом читальном зале будут доступны десятки новых книг для обмена.

В этом году темой ночной встречи любителей литературы станет «Новое прочтение». Гостям мероприятия покажут театрализованные постановки и перформансы по мотивам известных произведений. Кроме того, городские библиотеки представят новые возможности, услуги и сервисы, которые были созданы и внедрены в последние полтора года.

Ночные программы приготовили семь читален: библиотека имени Ф.М. Достоевского, библиотека искусств имени А.П. Боголюбова, библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, Дом Н.В. Гоголя, центральная библиотека имени Н.А. Некрасова, библиотека на Аргуновской (детская библиотека № 47) и библиотека № 76 имени М.Ю. Лермонтова.

Их двери будут открыты с 22:00 до 06:00. Во всех остальных городских библиотеках праздничные мероприятия 22 апреля будут проводиться с 16:00 до 22:00.

«Задача акции — раскрыть творческий потенциал каждой городской библиотеки, показать ранее неиспользуемые форматы общения читателя с книгой, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Владимир Владимиров.

Акция «Библионочь» проходит в Москве шестой раз. В прошлом году она была посвящена Году кино и связи кинематографа с мировой литературой.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао