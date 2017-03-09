Московская жизнь
Акция «Библионочь» проводится 22 апреля
В ночь с 22 на 23 апреля в столичных библиотеках начнётся активный обмен книгами через буккроссинг
Семь крупных городских читален будут работать до шести утра воскресенья.
Главной площадкой акции станет Триумфальная площадь. Сбор гостей на «Библионочь» начнётся 22 апреля в 15:00. Площадь на весь вечер превратят в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами. Там можно будет купить книжные новинки, повстречать известных современных писателей и даже посетить литературное кафе.
В «Библионочь» все городские читальни значительно увеличат количество книг на полках буккросинга. Как сообщили в Московской дирекции по развитию культурных центров, в каждом читальном зале будут доступны десятки новых книг для обмена.
В этом году темой ночной встречи любителей литературы станет «Новое прочтение». Гостям мероприятия покажут театрализованные постановки и перформансы по мотивам известных произведений. Кроме того, городские библиотеки представят новые возможности, услуги и сервисы, которые были созданы и внедрены в последние полтора года.
Ночные программы приготовили семь читален: библиотека имени Ф.М. Достоевского, библиотека искусств имени А.П. Боголюбова, библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, Дом Н.В. Гоголя, центральная библиотека имени Н.А. Некрасова, библиотека на Аргуновской (детская библиотека № 47) и библиотека № 76 имени М.Ю. Лермонтова.
Их двери будут открыты с 22:00 до 06:00. Во всех остальных городских библиотеках праздничные мероприятия 22 апреля будут проводиться с 16:00 до 22:00.
«Задача акции — раскрыть творческий потенциал каждой городской библиотеки, показать ранее неиспользуемые форматы общения читателя с книгой, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Владимир Владимиров.
Акция «Библионочь» проходит в Москве шестой раз. В прошлом году она была посвящена Году кино и связи кинематографа с мировой литературой.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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