версия для печати
Московская жизнь
Столичные главы управ районов встретятся в марте с населением
Главы управ районов города Москвы в марте проведут встречи с населением
Префекты административных округов также проведут в марте встречи с населением.
С подробным графиком можно ознакомиться на сайте столичного Департамента территориальных органов власти.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.