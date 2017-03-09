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Московская жизнь

Столичные главы управ районов встретятся в марте с населением

Столичные главы управ районов встретятся в марте с населением

Информационный Центр Правительства Москвы 09 марта 2017г., 11:16

Главы управ районов города Москвы в марте проведут встречи с населением

Префекты административных округов также проведут в марте встречи с населением.

С подробным графиком можно ознакомиться на сайте столичного Департамента территориальных органов власти.

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