Префекты административных округов также проведут в марте встречи с населением.

С подробным графиком можно ознакомиться на сайте столичного Департамента территориальных органов власти.

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