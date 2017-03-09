Московская жизнь
Валерия Ланская дебютировала в мюзикле «Принцесса цирка»
Известная артиста театра и кино, певица Валерия Ланская исполнила главную роль в спектакле «Принцесса цирка» в Театре мюзикла.
Именно Валерия Ланская исполнила главную роль в премьерной постановке спектакля «Времена не выбирают», которым открылся Театр мюзикла в 2012 году. Кроме того, она уже успела завоевать сердца любителей жанра мюзикла участием в таких знаковых постановках как «Губы», «Алые паруса», «Мэри Поппинс — Next», «Приключения Оливера Твиста», «Юнона и Авось», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Мата Хари», «Монте Кристо», «Граф Орлов», «Зорро» и других.
И вот — долгожданное для зрителей возвращение в театр в
интересной новой роли. Партия Теодоры требует не только выдающихся вокальных
данных и драматического таланта, но и акробатического мастерства.
Валерия Ланская профессионально занималась художественной гимнастикой и фигурным катанием. Именно детская увлеченность спортом помогла ей стать одной из победителей шоу «Ледниковый период». Поэтому цирковые трюки даются ей легко и непринужденно.
Валерия Ланская: "Я очень рада, что стала играть в мюзикле
«Принцесса цирка». Здесь многое совпало – то, что я вернулась в коллектив, где
все знакомые и родные, и даже то, что моя кинематографическая карьера началась
с сериала именно с таким названием – «Принцесса цирка». С моими партнерами –
Максимом Заусалиным и Евгением Шириковым – у меня полное взаимопонимание.
Максима я знаю давно, мы работали с ним в разных проектах. С Женей
познакомилась на репетициях впервые в этом году. Соединение цирка и драмы дают
невероятные ощущения для актера.
Цирк для меня не чужая среда, а близкая и понятная мне. Я участвовала в цирковых проектах и в течение года тренировалась в цирке на Цветном.
Поэтому трюки, которые я исполняю в спектакле, несложны для меня – кроме того, мне помогает гимнастическая подготовка, полученная в детстве".
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