Будем здоровы

9 и 10 марта горожане смогут пройти диагностику и получить консультации у врачей-нефрологов. Об этом сообщила пресс-служба городского Департамента здравоохранения.

В четверг, 9 марта, в городской клинической больнице № 52 на Пехотной улице, дом 3 можно будет узнать о профилактике и лечении заболеваний почек. Об этом в 10:00 расскажет главный внештатный специалист-нефролог Департамента здравоохранения Москвы Олег Котенко. А в 11:00 врачи-нефрологи Московского городского нефрологического центра проконсультируют всех желающих. Нужна предварительная запись по телефону: 8 (977) 822-82-64 с 10.00 до 15.00.

Пациентские школы в этот день будут работать с 16:00 до 17:00 в 10 городских медучреждениях:

• ГКБ имени А.К. Ерамишанцева (улица Ленская, дом 15);

• больнице «Кузнечики» в ТиНАО (поселение Рязановское, посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 31);

• поликлинике № 8 (Мичуринский проспект, дом 16, корпус 1);

• городской поликлинике № 45 (улица Смольная, дом 55, строение 1);

• поликлинике № 68 (улица Малая Якиманка, дом 22, строение 1);

• поликлинике № 115 (улица Демьяна Бедного, дом 8);

• поликлинике № 170 (улица Подольских Курсантов, дом 2, корпус 2);

• поликлинике № 191 (улица Алтайская, дом 13);

• диагностическом центре № 3 (улица Сормовская, дом 9);

• консультативно-диагностической поликлинике № 121 (улица Южнобутовская, дом 87).

В пятницу, 10 марта, также можно будет бесплатно проверить почки, сдать анализы и сделать ультразвуковую диагностику. Для этого нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Если у вас есть результаты предыдущих исследований, то лучше взять их с собой.

Консультации врачей-нефрологов пройдут с 09:00 до 15:30 в следующих медучреждениях:

• городской поликлинике № 219 (бульвар Яна Райниса, дом 47, кабинет № 440);

• ГКБ имени А.К. Ерамишанцева (улица Ленская, дом 15, корпус 3);

• городской поликлинике № 191 (улица Алтайская, дом 13, кабинет № 521);

• городской поликлинике № 9 (Перервинский бульвар, дом 4, корпус 2, кабинет № 504);

• консультативно-диагностической поликлинике № 121 (улица Южнобутовская, дом 87, кабинет № 412);

• городской поликлинике № 212 (Солнцевский проспект, дом 11а, кабинет № 305).

Всемирный день почки был утверждён в 2006 году Международным обществом нефрологов и Международной федерацией нефрологических организаций. В этом году его решили посвятить болезням почек и ожирению.

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