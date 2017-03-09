Нижняя палата конгресса США в среду одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, который запрещает Пентагону сотрудничество с компанией "Рособоронэкспорт". За документ высказался 371 член палаты представителей, против - 48.



Американскому Минобороны запрещается заключать с российской компанией и ее дочерними структурами любые контракты, корпоративные соглашения, давать им гранты, кредиты или кредитные поручения.



Глава Пентагона может добиться отмены этого запрета в случае, если это потребуется в интересах безопасности США, но только после того, как убедит обе палаты Конгресса в том, что РФ прекратила поставки летальных вооружений в Сирию и отозвала с Украины своих агентов и военных.



Официальный представитель «Рособоронэкспорта» прокомментировал сообщения о том, что палата представителей США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 год, который предусматривает запрет на сотрудничество с компанией.



«Дело в том, что этот запрет для Пентагона введен уже давно и не снимался», — заявил он.



По его словам, утверждение программы финансирования Пентагона стало основной причиной того, почему сейчас «вспомнили» о данном запрете.

Опубликовано 09.03.17 10:57

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