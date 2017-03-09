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Пентагону запрещено иметь дела «Рособоронэкспортом»
«Рособоронэкспорт» же уверяет, что запрет на сотрудничество с Пентагоном введен давно.
Нижняя палата конгресса США в среду одобрила проект
оборонного бюджета на 2017 год, который запрещает Пентагону сотрудничество с
компанией "Рособоронэкспорт". За документ высказался 371 член палаты
представителей, против - 48.
Американскому Минобороны запрещается заключать с российской компанией и ее дочерними структурами любые контракты, корпоративные соглашения, давать им гранты, кредиты или кредитные поручения.
Глава Пентагона может добиться отмены этого запрета в случае, если это потребуется в интересах безопасности США, но только после того, как убедит обе палаты Конгресса в том, что РФ прекратила поставки летальных вооружений в Сирию и отозвала с Украины своих агентов и военных.
Официальный представитель «Рособоронэкспорта» прокомментировал сообщения о том, что палата представителей США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 год, который предусматривает запрет на сотрудничество с компанией.
«Дело в том, что этот запрет для Пентагона введен уже давно и не снимался», — заявил он.
По его словам, утверждение программы финансирования Пентагона стало основной причиной того, почему сейчас «вспомнили» о данном запрете.
Опубликовано 09.03.17 10:57менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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