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Экономика

Россия нарушает договоренности по сокращению добычи нефти.

Фото: © Иллюстрация ИА «Росбалт»

Россия нарушает договоренности по сокращению добычи нефти.

ИА «РОСБАЛТ» 09 марта 2017г., 12:11

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих cообщил, что Россия не выполняет договоронностей по сокращению добычи нефти.

По словам министра, в феврале снижение нефтедобычи Москвой было недостаточным, хотя еще в январе этот показатель был  в норме.
 
«Январь был приятным сюрпризом, в январе Россия сильно снизила добычу. В феврале было не так хорошо — они сделали это недостаточно», — заявил аль-Фалих.
 
Министр напомнил, что, в соответствии с договоренностью, Россия должна была выйти на согласованный уровень сокращения нефтедобычи в 300 тыс. баррелей в день по итогам первого квартала, а до конца марта — по 100 тыс. баррелей в день.

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