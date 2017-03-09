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Экономика
Россия нарушает договоренности по сокращению добычи нефти.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих cообщил, что Россия не выполняет договоронностей по сокращению добычи нефти.
По словам министра, в феврале снижение нефтедобычи Москвой
было недостаточным, хотя еще в январе этот показатель был в норме.
«Январь был приятным сюрпризом, в январе Россия сильно снизила добычу. В феврале было не так хорошо — они сделали это недостаточно», — заявил аль-Фалих.
Министр напомнил, что, в соответствии с договоренностью, Россия должна была выйти на согласованный уровень сокращения нефтедобычи в 300 тыс. баррелей в день по итогам первого квартала, а до конца марта — по 100 тыс. баррелей в день.
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