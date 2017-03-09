В данный момент устанавливаются личности возможных диверсантов. Сотрудники ЦРУ проверяют всех контрактников, работавших на разведку в последние годы, и выясняют, кто из этих людей мог иметь доступ к секретным материалам. Проверяются, в том числе, все пароли и личная переписка.

При этом источник агентства в спецслужбах утверждает, что эта версия является более вероятной, чем причастность русских хакеров, которые не стали бы спешить с публикацией данных.

Отмечается, что возможную утечку секретных данных сотрудники ЦРУ и правоохранительных органов заподозрили еще в конце прошлого года. Эти опасения подтвердились на этой неделе, когда WikiLeaks опубликовала более 8700 документов 2013—2016 годов, из которых следовало, что у спецслужб была глобальная программа взлома гаджетов, в том числе iPhone, а также устройств на ОС Android и Windows.

Напомним, что одним из работавших с ЦРУ по контракту был, к примеру, такой известный информатор, как Эдвард Сноуден. Разведка вынуждена идти на риск, принимая людей со стороны, так как среди них много хороших специалистов в сфере информационных технологий.

Ранее США начали расследование публикации порталом WikiLeaks документов ЦРУ. Как передает CNN, рассмотрение дела координируют ФБР и ЦРУ. Цель расследования — понять, каким образом эти данные попали к WikiLeaks и были ли они «слиты» сотрудником спецслужбы. Также спецслужбы выясняют, есть ли у WikiLeaks другие пока не обнародованные документы. Большинство документов, опубликованных порталом, являются подлинными, отметили источники телеканала.

Тем временем, в пресс-службе Центрального разведывательного управления заявили, что публикации WikiLeaks мешают разведке США защищать страну от террористов и других противников.

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