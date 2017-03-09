Голикова отмечает, что будучи в теневой части экономики РФ, граждане пользуются социальной инфраструктурой. Они при этом попадают в число плательщиков «налога на тунеядство».

Источник информации: izvestia.ru

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