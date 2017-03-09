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Цитата недели

"14,4 млн человек непонятно чем занимаются. Никто не знает, что с ними делать" - Татьяна Голикова

www.topnews.ru 09 марта 2017г., 13:20

Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова прокомментировала выплату налогов со стороны населения страны.

Голикова отмечает, что будучи в теневой части экономики РФ, граждане пользуются социальной инфраструктурой. Они при этом попадают в число плательщиков «налога на тунеядство».

Источник информации: izvestia.ru

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