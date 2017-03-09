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Цитата недели
"14,4 млн человек непонятно чем занимаются. Никто не знает, что с ними делать" - Татьяна Голикова
Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова прокомментировала выплату налогов со стороны населения страны.
Голикова отмечает, что будучи в теневой части экономики РФ, граждане пользуются социальной инфраструктурой. Они при этом попадают в число плательщиков «налога на тунеядство».
Источник информации: izvestia.ruменеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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