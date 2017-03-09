Образование/Карьера
Успех МГУ достиг вершины апогея
Международный предметный рейтинг вузов QS World University Rankings by Subject опубликовали в ночь на 8 марта.
Московский государственный университет имени М.Ломоносова стал единственным вузом России, который вошел сразу по 15 направлениям подготовки.
По лингвистике университет занял 13 место, по физике – 21, как и по астрономии. По математике университет занял 33 место.
МГУ вошел в топ-100 по направлениям "Археология", "Английский язык и литература", "История", "Философия", "Инженерные и космические технологии", "Химия", "Юриспруденция" и "Политические и международные отношения", "Социальная политика и администрирование".
Из российских вузов в рейтинг вошли также Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), МФТИ, Cанкт-Петербургский горный университет.
Предметный рейтинг университетов мира компании QS World University Rankings by Subject выходит с 2010 года. Более 2,5 тысячи вузов мира оцениваются по четырем основным общим критериям: мнение экспертов – 50 процентов, мнение работодателей – 20 процентов, индекс цитирования – 15 процентов и индекс Хирша – 15 процентов.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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