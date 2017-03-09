В столице начались работы по подготовке деревьев к весеннему сезону.



Отмечается, что молодые деревья, которые были высажены в Москве осенью прошлого года по программе «Моя улица», требуют особенного ухода.



«Молодым деревьям, которые появились в прошлом году в центре и на вылетных магистралях по программе «Моя улица», также придадут красивую форму, удалив лишние ветки», - сообщают представители Правительства Москвы.



Работы по уходу за деревьями проведёт подрядная организация в соответствии с государственным контрактом.

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