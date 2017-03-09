Работа по профилактике семейных конфликтов ведется в Московской области с 2014 года. Помимо "комнат примирения", в Подмосковье было открыто 48 "Центров семьи". Сейчас их 55, а в 2017 планируется открыть еще один центр.

Если в "комнатах примирения" с парами общаются только медиаторы, то в "Центры семьи" при необходимости могут пригласить представителей социальной защиты населения, юристов, врачей, психологов и других.

В центрах парам разъясняют семейное законодательство. Особенно актуальны такие дискуссии для тех, кто подал заявление на развод или испытывает затруднения при построении семейных отношений. Занятия проводятся бесплатно.

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