Cкандал недели

Руководитель одного из российских банков обвиняется в афере с покупкой подложных векселей на сумму более 1,35 миллиарда рублей, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на столичный главк МВД РФ. Название банка при этом не уточняется.

Полицейские выяснили, что в банк были предоставлены подложные векселя сторонних организаций, причем сделки по покупке одобрял сам обвиняемый, будучи членом кредитного комитета.



Банкир вместе с группой неустановленных лиц совершил сделки от имени банка по приобретению подложных векселей на общую сумму свыше 1,35 миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Где сейчас находится предполагаемый аферист, в сообщении не указано.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао