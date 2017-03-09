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Cкандал недели
Один из российских банков попался на сделках с подложными векселями
Топ-менеджер кредитной организации совершал сделки с фальшивыми векселями.
Руководитель одного из российских банков обвиняется в афере с покупкой подложных векселей на сумму более 1,35 миллиарда рублей, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на столичный главк МВД РФ. Название банка при этом не уточняется.
Полицейские выяснили, что в банк были предоставлены
подложные векселя сторонних организаций, причем сделки по покупке одобрял сам
обвиняемый, будучи членом кредитного комитета.
Банкир вместе с группой неустановленных лиц совершил сделки от имени банка по приобретению подложных векселей на общую сумму свыше 1,35 миллиарда рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Где сейчас находится предполагаемый аферист, в сообщении не указано.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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