В результате уменьшения количества полос в сторону центра, а также увеличения нагрузок на прилегающие улицы, возможны затруднения движения в центральной части города, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Просим водителей корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда – участок на 1-й Тверской-Ямской улице можно объехать по улице Скаковая и Третьему транспортному кольцу. Для поездок в центр рекомендуем пользоваться общественным транспортом.

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