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Московская жизнь
Движение на 1-й Тверской-Ямской улице ограничено
Департаментом капитального ремонта города Москвы проводятся работы на 1-й Тверской-Ямской улице в рамках реализации программы благоустройства «Моя улица». Движение ограничено во втором ряду в сторону центра от площади Тверской Заставы до улицы Юлиуса Фучика.
В результате уменьшения количества полос в сторону центра, а также увеличения нагрузок на прилегающие улицы, возможны затруднения движения в центральной части города, особенно в утренние и вечерние часы пик.
Просим водителей корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда – участок на 1-й Тверской-Ямской улице можно объехать по улице Скаковая и Третьему транспортному кольцу. Для поездок в центр рекомендуем пользоваться общественным транспортом.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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