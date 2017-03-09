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Московская жизнь

Движение на 1-й Тверской-Ямской улице ограничено

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Движение на 1-й Тверской-Ямской улице ограничено

M24.ru 09 марта 2017г., 15:06

Департаментом капитального ремонта города Москвы проводятся работы на 1-й Тверской-Ямской улице в рамках реализации программы благоустройства «Моя улица». Движение ограничено во втором ряду в сторону центра от площади Тверской Заставы до улицы Юлиуса Фучика.

В результате уменьшения количества полос в сторону центра, а также увеличения нагрузок на прилегающие улицы, возможны затруднения движения в центральной части города, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Просим водителей корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда – участок на 1-й Тверской-Ямской улице можно объехать по улице Скаковая и Третьему транспортному кольцу. Для поездок в центр рекомендуем пользоваться общественным транспортом.

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