Речь идет о следующих силовиках: начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Владимир Берглезов, руководитель Следственного управления СК по Приморскому краю генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий, начальник УФСИН по Саратовской области генерал- майор внутренней службы Александр Гнездилов, первый заместитель начальника Московского университета МВД гененрал-майор полиции Сергей Жевлакович, начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников, начальник УМВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов, старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ генерал-майор юстиции Александр Филин, начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, начальник УФСИН по Республике Мордовия генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягъяев.



Также указом президента от занимаемых должностей освобождены прокурор Чувашии Сергей Легостаев и прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.

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