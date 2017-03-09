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Из силовых структур уволены 10 генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей 10 генералов МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Следственного комитета РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет о следующих силовиках: начальник Управления на
транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции
Владимир Берглезов, руководитель Следственного управления СК по Приморскому
краю генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий, начальник УФСИН по
Саратовской области генерал- майор внутренней службы Александр Гнездилов,
первый заместитель начальника Московского университета МВД гененрал-майор
полиции Сергей Жевлакович, начальник Управления воспитательной, социальной и
психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник ГУ МВД по Самарской
области Сергей Солодовников, начальник УМВД по Вологодской области
генерал-майор полиции Виталий Федотов, старший следователь по особо важным
делам при председателе СК РФ генерал-майор юстиции Александр Филин, начальник
ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, начальник
УФСИН по Республике Мордовия генерал-майор внутренней службы Рамазан
Ягъяев.
Также указом президента от занимаемых должностей освобождены прокурор Чувашии Сергей Легостаев и прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.
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