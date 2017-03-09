В него вошли произведения 38 писателей и поэтов из 14 стран мира: Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Германии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Португалии, США, Украины и Черногории. Больше всего претендентов из Украины (7 человек), на втором месте Белоруссия (6), третье место разделили США и Казахстан (по 5).

Член жюри «Русской Премии», литературный критик и переводчик Борис Кузьминский прокомментировал тенденции нового премиального сезона:

– Нынешний список один из самых внушительных за время существования премии. Больше, чем обычно, известных имен; немало книг, которые задумывались их авторами и позиционировались либо как итог творческого этапа, либо как рывок на новый уровень. Учитывая это, кто-то решит, что тройки лауреатов, по крайней мере, в двух номинациях, можно спрогнозировать уже сейчас. Но близкое знакомство со всеми произведениями длинного списка позволяет надеяться: в финале будет место и неожиданностям.

Писатель, переводчик, лауреат российских и грузинских литературных премий, член Редакционного совета журнала «Дружба народов» Александр Эбанодидзе считает, что «Произведения, представленные в нынешнем году, в целом подтверждают высокий уровень «Русской премии». Кое-что из большой и малой прозы я рекомендовал для публикации в «Дружбе народов». Но особенно ценным мне представляется раздел поэзии».

Свое мнение высказала еще один член жюри, писатель и поэт Елена Скульская:

– Мне кажется, нынешний конкурс особенный, он обещает новый взлет литературы, который всегда происходит не почему, а вопреки. Нет на сей раз того ровного профессионального фона, на котором кто-то выделяется больше, а кто-то меньше, нет той общей тенденции, которую можно было бы четко определить, как бывало в последние годы. Но зато есть произведения совершенно необычные, изумляющие, наводящие на резкость глазной хрусталик, заставляющие

понимать, что никакой конечности и исчерпанности в литературе не может быть, что ее усталость кажущаяся, и талант всегда нов, удивителен и оправдывает жизнь

«Длинный список» «Русской Премии» 2016 года:

Номинация «Поэзия»:

1. Бельский Станислав (Украина), дилогия «Станция метро «Заводская» и «Путешествие начинается»

2. Вишневецкий Игорь (США), сборник «Стихотворения, присланные из Италии, и другие стихотворения»

3. Гумыркина Ирина (Казахстан), сборник стихотворений «Метаморфоза»

4. Захаров Владимир (США), сборник «Сто верлибров и белых стихов». Номинатор – издательство «ОГИ»

5. Злотникова Ольга (Белоруссия), книга стихотворений «Паства». Номинатор – критик, литератор Андрей Пермяков

6. Машинская Ирина (США), сборник стихотворений «Делавер»

7. Мехтиева Гуля (Азербайджан), сборник стихотворений «Абракадабра»

8. Окунь Михаил (Германия), книга стихов «33 трилистника». Номинатор – журнал «Звезда»;

9. Орлов Евгений (Латвия), сборник стихотворений «Просто»

10. Русаков Геннадий (США), книга стихов «Дни». Номинатор – издательство «Воймега»

11. Соловьёв Сергей (Германия), сборник стихотворений «Её имена». Номинатор – издательство «НЛО»

12. Сорока Сергей (Украина), поэтический сборник «Текст во время войны». Номинатор – писатель, культуртрегер Юрий Соломко

13. Юрьев Олег (Германия), сборник «Стихи и хоры последнего времени». Номинатор – издательство «НЛО».

Номинация «Малая проза»:

1. Асим Заир (Казахстан), повесть «Нагота»

2. Дагович Татьяна (Германия), повесть «Продолжая движение поездов»

3. Жвалевский Андрей, Евгения Пастернак (Белоруссия), повесть «Открытый финал». Номинатор – издательство «Время»

4. Критская Вероника (Украина), сборник «Не живут»

5. Любомирская Лея (Португалия), сборник «И с тех пор не расставались. Истории страшные, трогательные и страшно трогательные». Номинатор – издательство «Астрель–СПб»

6. Селин Александр (Казахстан), повесть «Семинар поэзии»

7. Теньков Сергей (Украина), повесть «Любовники летучей мыши»

8. Шевчук Светлана (Украина), повесть «Сон в снежном шаре».

Номинация «Крупная проза»:

1. Агапеева Ирина (Украина), роман «Островитянка»

2. Алиев Айзек (США), роман «Чёрное золото Российской империи»

3. Гиголашвили Михаил (Германия), роман «Тайный год». Номинатор – издательство «Редакция Елены Шубиной»

4. Гиршович Леонид (Украина), роман «Арена ХХ века». Номинатор – издательство «Время»

5. Казимирский Роман (Черногория), роман «Иллюзия ошибки»

6. Лидский Владимир (Киргизия), книга «Сказки нашей крови. Метароман». Номинатор – издательская группа «РИПОЛ Классик»

7. Лучицкий Михаил (Белоруссия), роман «Место на рее»

8. Мартинович Виктор (Белоруссия), роман «Озеро Радости». Номинатор – издательство «Время»

9. Матковский Максим (Украина), роман «Секретное море»

10. Петрова Александра (Италия), роман «Аппендикс». Номинатор – издательство «НЛО»

11. Пресняк Мария (Египет), роман «Два Майдана». Номинаторы – «Издательские решения» и «ЛитРес»

12. Шапко Владимир (Казахстан), роман «Синдром веселья Плуготаренко». Номинатор – журнал «Волга»

13. Шафиева Ширин (Азербайджан), роман «Сальса и Веретено».

На соискание специального приза и диплома «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» претендуют:

1. Бяльский Игорь (Израиль), за издание «Иерусалимского журнала». Номинатор – Редакция «Иерусалимского журнала»

2. Земсков Михаил (Казахстан), за руководство Открытой литературной школой в Алма-Ате. Номинатор – Леонид Бахнов, литературный критик, член Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра, редколлегии журнала «Дружба народов»

3. Мельник Александр (Бельгия), за организацию и проведение Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира». Номинатор – поэт, литературный критик, член Союза писателей Москвы и Русского Пен-центра Даниил Чкония.

В жюри «Русской Премии» входят известные писатели, поэты и литераторы: главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин (Россия, председатель жюри), писатель и поэт Елена Скульская (Эстония), поэт Бахыт Кенжеев, литературный критик и переводчик Борис Кузьминский (Россия), поэт, главный редактор журнала «ШО» Александр Кабанов (Украина), Писатель, переводчик, лауреат российских и грузинских литературных премий, член Редакционного совета журнала «Дружба народов» (Россия), поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии Вячеслав Шаповалов (Киргизия), писатель, главный редактор журнала «Новый Берег» Андрей Назаров (Дания).

«Короткий список» номинантов «Русской Премии» будет объявлен 31 марта 2017 года. Награды будут вручены в Москве 25 апреля, на XII торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса.

«Русская Премия» (www.russpremia.ru), единственная российская премия для русскоязычных писателей всех зарубежных стран, учреждена в 2005 году с целью сохранения и развития русского языка и поддержки русскоязычных писателей мира. Входит в пятерку самых престижных российских литературных премий. Официальный партнер конкурса – Президентский центр Б.Н. Ельцина (www.yeltsin.ru), созданный в 2009 году с целью изучения и сохранения исторического наследия первого Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина как неотъемлемой части новейшей истории России. Центр Ельцина осуществляет поддержку образовательных, научно-исследовательских, издательских и культурных проектов, активно участвует в международном гуманитарном сотрудничестве. Под эгидой Центра Ельцина в Екатеринбурге действует Музей первого президента России и архив его имени.

Пресс-релиз (9 марта 2017)

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао