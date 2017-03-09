В Кремле посоветовали повнимательнее изучить материалы, опубликованные WikiLeaks.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Вместе со всем мировым сообществом мы, естественно, обратили внимание на опубликованные данные, конечно, они заслуживают внимания, в них нужно повнимательнее вчитываться», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он напомнил, что «в Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц, нашего посла (в США Сергея) Кисляка и так далее». «Там этого никто и не скрывает, поэтому здесь можно WikiLeaks и не раскрывать (информацию) — можно догадаться», — ответил Песков на вопрос о том, известно ли в Москве о том, что в ЦРУ есть пять серверов для прослушивания разговоров российского президента, о чем написал WikiLeaks.

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