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Звезды

Прогноз. Хоккей. ЦСКА – «Локомотив» 10 марта 19:30 мск

Прогноз. Хоккей. ЦСКА – «Локомотив»

Прогноз. Хоккей. ЦСКА – «Локомотив» 10 марта 19:30 мск

Тэги: хоккей, КХЛ

http://www.vseprosport.ru/ 09 марта 2017г., 22:25

Первый поединок полуфинальной серии против «Локомотива» команде Дмитрия Квартальнова удался, уверенная победа осталась за ЦСКА.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. ЦСКА – Локомотив. Счет в серии 1:0
10 марта 2017 года, 19-30 МСК

ЦСКА
Не сказать, что первый матч серии прошел для армейцев без сложностей – да, команда Квартальнова взяла с места в карьер и быстро повела в счете 2:0. Но с такой же легкостью и упустила гандикап к началу второго отрезка матча. Но если взглянуть на статистику, то преимущество москвичей было ощутимым – броски 32:22 и только в третьем периоде «Локомотив» смог подтянуться в этом компоненте. Армейцы меньше удалялись, а свое большинство смогли реализовать в двух случаях из шести.

«Локомотив»
Чего-то не хватило ярославцам в первом матче – может быть физических кондиций, может быть мастерства, но в начале матча смотрелась команда Кудашова как-то скованно, что и привело к двум пропущенным шайбам уже к середине тайма, а бросковое преимущество москвичей после двух периодов было 27:13. Выровнять игру немного удалось, но сказались удаления, треть из которых ЦСКА реализовал.

Статистика и личные встречи
На своем льду ЦСКА не проигрывает «Локомотиву» в основное время уже пять матчей подряд.

Текущая победная серия москвичей в Ледовом дворце ЦСКА составляет девять игр подряд.

С учетом плей-офф «Локомотив» проиграл в гостях в 8 из 15 последних игр

Прогноз
Пара очень непростая, «Локомотив» в регулярном чемпионате дважды обыгрывал армейцев, вполне вероятно, что команда Кудашова сможет дать бой ЦСКА и в плей-офф. Считаем, что выводы из первой встречи тренерский штаб железнодорожников сделает, перестроит оборонительную игру и вполне сможет избежать большого количества пропущенных шайб, что в итоге приведет к не слишком высокой общей результативности. Но вот отдать шансы на победу в основное время Ярославлю по-прежнему трудно.

Коэффициенты БК 1хСтавка:
ЦСКА – 1,89
Ничья – 3,92
Локомотив – 4,10

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