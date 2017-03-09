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Прогноз. Хоккей. СКА – «Динамо» Москва 10 марта 19:30 мск
Вопреки букмекерским котировкам и ожиданиям большинства болельщиков, победителем первой встречи стали динамовцы.
Хоккей. КХЛ. Запад. Плей-офф. ½ финала. СКА – «Динамо»
Москва. Счет в серии 0:1.
10 марта 2017 года, 19-30 МСК
СКА
СКА долгое время безоговорочно лидировал и в Конференции, и в чемпионате в целом. Но на вираже питерский dream-team обогнали армейские одноклубники. При абсолютном равенстве очков москвичи опередили оппонентов по дополнительным показателям. В итоге – клуб под руководством Олега Знарка финишировал вторым.
«Динамо» Москва
Московские динамовцы заметно отстали от армейских коллективов. Основная борьба велась за места с третьего по шестое. И любое из них могло занять «Динамо». Но титулованный клуб оказался проворнее остальных и оставил позади себя «Локо», «Динамо» Минск и «Торпедо».
Статистика и личные встречи
В четвертьфинале СКА катком прошелся по «Витязю». Счет в серии 4:0. В Питере 3:1 и 7:2. В Подмосковье 2:6 и 1:7.
«Динамо» Москва в серии с нижегородским «Торпедо» сыграла
пять матчей. Счет 4:1.
Противостояние было тяжелейшим. Четыре встречи переходили в овертайм. Успех, чаще всего, сопутствовал москвичам.
В регулярном сезоне дважды побеждал СКА: в Москве 2:3 и в Санкт-Петербурге 2:1 (после буллитов). В прошлом сезоне на этой же стадии соревнований СКА стал победителем серии, счет 4:2.
В первом полуфинальном поединке гости сразу повели в счете. За семь минут до конца третьего периода москвичи побеждали уже 1:2. Гол армейца Дацюка перевел игру в овертайм, в котором решающую шайбу забросил динамовец Карпов, кстати, отметившийся хет-триком.
Прогноз
Победой в стартовом матче динамовцы спутали все карты. Сейчас СКА уже не кажется явным фаворитом. Поэтому не будем прогнозировать конечный исход. Предполагаем, что вторая встреча будет результативнее первой и хозяева сыграют в свой фирменный хоккей, с тремя заброшенными шайбами, как минимум.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
СКА – 1,60
Ничья – 4,64
Динамо Москва – 5,35
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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