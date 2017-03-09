Хоккей. КХЛ. Запад. Плей-офф. ½ финала. СКА – «Динамо» Москва. Счет в серии 0:1.

10 марта 2017 года, 19-30 МСК

СКА

СКА долгое время безоговорочно лидировал и в Конференции, и в чемпионате в целом. Но на вираже питерский dream-team обогнали армейские одноклубники. При абсолютном равенстве очков москвичи опередили оппонентов по дополнительным показателям. В итоге – клуб под руководством Олега Знарка финишировал вторым.

«Динамо» Москва

Московские динамовцы заметно отстали от армейских коллективов. Основная борьба велась за места с третьего по шестое. И любое из них могло занять «Динамо». Но титулованный клуб оказался проворнее остальных и оставил позади себя «Локо», «Динамо» Минск и «Торпедо».

Статистика и личные встречи

В четвертьфинале СКА катком прошелся по «Витязю». Счет в серии 4:0. В Питере 3:1 и 7:2. В Подмосковье 2:6 и 1:7.

«Динамо» Москва в серии с нижегородским «Торпедо» сыграла пять матчей. Счет 4:1.

Противостояние было тяжелейшим. Четыре встречи переходили в овертайм. Успех, чаще всего, сопутствовал москвичам.

В регулярном сезоне дважды побеждал СКА: в Москве 2:3 и в Санкт-Петербурге 2:1 (после буллитов). В прошлом сезоне на этой же стадии соревнований СКА стал победителем серии, счет 4:2.

В первом полуфинальном поединке гости сразу повели в счете. За семь минут до конца третьего периода москвичи побеждали уже 1:2. Гол армейца Дацюка перевел игру в овертайм, в котором решающую шайбу забросил динамовец Карпов, кстати, отметившийся хет-триком.

Прогноз

Победой в стартовом матче динамовцы спутали все карты. Сейчас СКА уже не кажется явным фаворитом. Поэтому не будем прогнозировать конечный исход. Предполагаем, что вторая встреча будет результативнее первой и хозяева сыграют в свой фирменный хоккей, с тремя заброшенными шайбами, как минимум.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

СКА – 1,60

Ничья – 4,64

Динамо Москва – 5,35

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