Хоккей. НХЛ. Сан-Хосе — Вашингтон

10 марта 2017 года, 06-30 МСК

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» находится в небольшой яме между «Чикаго» и «Эдмонтоном». «Акулам» удалось оторваться от преследователей и найти оптимальную для себя форму. Сейчас на счету «Шаркз» четыре победы в последних пяти матчах и они устремились в погоню за лидерами конференции.

Конференция: 3 место в Западной

Дивизион: 1 место в Тихоокеанском

Рекорд: 39-19-7

Дома: 20-7-4

Форма (5): 4-1-0

Потери: Хансен, Шлемко (под вопросом).

«Вашингтон»

«Вашингтон» сенсационно проиграл в последнем матче «Далласу». Это никак не повлияло на турнирное положение на Востоке и лиге в целом, но если «Кэпиталз» ослабят напор, то с легкостью потеряют Президентский кубок, который уже очень и очень близок. В Сан-Хосе игра у «Столичных» никогда не получается.

Конференция: 1 место в Восточной

Дивизион: 1 место в Столичном

Рекорд: 44-14-7

На выезде: 17-8-6

Форма (5): 3-2-0

Потери: Бураковски.

Статистика и личные встречи

В пяти последних матчах четыре раза сильнее были «Акулы».

«Сан-Хосе» ни разу не проигрывал «Вашингтону» дома в основное время.

Прогноз

«Сан-Хосе» всю жизнь обыгрывает «Кэпиталс», точнее, ни разу не остался без очков на «САП-Центре». Мы считаем, что такой «Сан-Хосе» так же сможет огорчить гостей из столицы США и предлагаем поставить на нулевую фору первой.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Сан-Хосе – 2,26

Ничья — 3,94

Вашингтон – 2,86

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