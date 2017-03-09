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Прогноз. Хоккей. «Сан-Хосе» — «Вашингтон» 10 марта 06:30 мск
В заключительном матче игрового дня два очка между собой разыграют «Сан-Хосе» и «Вашингтон». «Акулы» набрали отличный ход и в последних пяти матчах проиграли лишь однажды.
Хоккей. НХЛ. Сан-Хосе — Вашингтон
10 марта 2017 года, 06-30 МСК
«Сан-Хосе»
«Сан-Хосе» находится в небольшой яме между «Чикаго» и «Эдмонтоном». «Акулам» удалось оторваться от преследователей и найти оптимальную для себя форму. Сейчас на счету «Шаркз» четыре победы в последних пяти матчах и они устремились в погоню за лидерами конференции.
Конференция: 3 место в Западной
Дивизион: 1 место в Тихоокеанском
Рекорд: 39-19-7
Дома: 20-7-4
Форма (5): 4-1-0
Потери: Хансен, Шлемко (под вопросом).
«Вашингтон»
«Вашингтон» сенсационно проиграл в последнем матче «Далласу». Это никак не повлияло на турнирное положение на Востоке и лиге в целом, но если «Кэпиталз» ослабят напор, то с легкостью потеряют Президентский кубок, который уже очень и очень близок. В Сан-Хосе игра у «Столичных» никогда не получается.
Конференция: 1 место в Восточной
Дивизион: 1 место в Столичном
Рекорд: 44-14-7
На выезде: 17-8-6
Форма (5): 3-2-0
Потери: Бураковски.
Статистика и личные встречи
В пяти последних матчах четыре раза сильнее были «Акулы».
«Сан-Хосе» ни разу не проигрывал «Вашингтону» дома в основное время.
Прогноз
«Сан-Хосе» всю жизнь обыгрывает «Кэпиталс», точнее, ни разу не остался без очков на «САП-Центре». Мы считаем, что такой «Сан-Хосе» так же сможет огорчить гостей из столицы США и предлагаем поставить на нулевую фору первой.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Сан-Хосе – 2,26
Ничья — 3,94
Вашингтон – 2,86
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