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Прогноз. Хоккей. «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» 10 марта 06:30 мск
Лос-Анджелес находится в предвкушении очередного хоккейного праздника. После возвращения в строй команды Куика дела пошли лучше, но по-прежнему «Кингз» не входят в число первых восьми коллективов Запада.
Хоккей. НХЛ. Лос-Анджелес — Нэшвилл
10 марта 2017 года, 06-30 МСК
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелесу» очень нужны очки в этой встрече. Сейчас «Короли» лишь девятые и отстают от «Сент-Луиса» на три очка, что делает команду хозяев очень мотивированной на встречу. Кадровых проблем в клубе нет, поэтому концентрация должна быть стопроцентная.
Конференция: 9 место в Западной
Дивизион: 5 место в Тихоокеанском
Рекорд: 31-28-6
Дома: 17-12-1
Форма (5): 2-1-2
Потери: Грин, Нолан (под вопросом)
«Нэшвилл»
«Нэшвилл» потерял тот ход, который имел во второй половине февраля и уступил шестую строчку в конференции «Калгари». Теперь Лавиолетт едет со своими подопечными в Лос-Анджелес, что помериться силами с местными «Кингз». Посмотрим, получится ли у них победить.
Конференция: 7 место в Западной
Дивизион: 3 место в Центральном
Рекорд: 32-24-10
На выезде: 13-16-3
Форма (5): 2-2-1
Потери: Паренто (под вопросом)
Статистика и личные встречи
«Кингз» выиграли четыре из пяти последних матчей у «Предаторз».
Прогноз
Хозяева намного более мотивированы на эту встречу. «Кингз» играют дома и им никак нельзя терять здесь очки. Ставим на победу в матче первой в БК 1хСтавка.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Лос-Анджелес – 2,26
Ничья — 3,94
Нэшвилл – 2,86
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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