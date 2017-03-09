Хоккей. НХЛ. Лос-Анджелес — Нэшвилл

10 марта 2017 года, 06-30 МСК

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелесу» очень нужны очки в этой встрече. Сейчас «Короли» лишь девятые и отстают от «Сент-Луиса» на три очка, что делает команду хозяев очень мотивированной на встречу. Кадровых проблем в клубе нет, поэтому концентрация должна быть стопроцентная.

Конференция: 9 место в Западной

Дивизион: 5 место в Тихоокеанском

Рекорд: 31-28-6

Дома: 17-12-1

Форма (5): 2-1-2

Потери: Грин, Нолан (под вопросом)

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» потерял тот ход, который имел во второй половине февраля и уступил шестую строчку в конференции «Калгари». Теперь Лавиолетт едет со своими подопечными в Лос-Анджелес, что помериться силами с местными «Кингз». Посмотрим, получится ли у них победить.

Конференция: 7 место в Западной

Дивизион: 3 место в Центральном

Рекорд: 32-24-10

На выезде: 13-16-3

Форма (5): 2-2-1

Потери: Паренто (под вопросом)

Статистика и личные встречи

«Кингз» выиграли четыре из пяти последних матчей у «Предаторз».

Прогноз

Хозяева намного более мотивированы на эту встречу. «Кингз» играют дома и им никак нельзя терять здесь очки. Ставим на победу в матче первой в БК 1хСтавка.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Лос-Анджелес – 2,26

Ничья — 3,94

Нэшвилл – 2,86

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