Хоккей. НХЛ. Калгари — Монреаль

10 марта 2017 года, 05-00 МСК

«Калгари»

Просто бешеный ход набрал «Калгари». Команда победила в последних семи матчах и просто как на ракете смогла войти и хорошо закрепиться в зоне плей-офф. Теперь «Огни» могут побороться и за места повыше, ведь отставание от идущих впереди «Анахайма» и «Эдмонтона» не так уж и велико.

Конференция: 6 место в Западной

Дивизион: 4 место в Тихоокеанском

Рекорд: 36-26-4

Дома: 18-14

Форма (5): 5-0-0

Потери: Лазарь (под вопросом).

«Монреаль»

«Монреаль» всеми силами пытается убежать от «Оттавы». Имея пятиматчевую победную серию в своем активе, «Хабы» по-прежнему рискуют потерять первое место в Атлантическом дивизионе, ведь «Сенаторы» сейчас так же очень хороши.

Конференция: 5 место в Восточной

Дивизион: 1 место в Атлантическом

Рекорд: 38-21-8

На выезде: 18-12-4

Форма (5): 5-0-0

Потери: Плеканец (под вопросом), Радулов (под вопросом).

Статистика и личные встречи

В этом сезоне «Хабс» победили дома со счетом 5:1.

С 2003 года «Калгари» победил «Монреаль» семь раз в девяти матчах.



Прогноз

Обе команды хороши, но вот у гостей есть некоторые кадровые проблемы, да и отсутствие Плеканеца и Радулова плюсом не станет. Считаем, что победить смогут хозяева и предлагаем ставку на нулевую фору первой.

Коэффициенты БК Леон:

Калгари – 2,40

Ничья — 3,60

Монреаль – 2,65

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