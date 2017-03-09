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Прогноз. Хоккей. «Калгари» — «Монреаль» 10 марта 05:00 мск
Крайне интересный матч состоится в Канаде, где «Канадцы» Монреаля встретятся с «Огнями» из Калгари. В январе «Хабс» разгромили «Флеймз» со счетом 5:1, но тогда они играли дома.
Хоккей. НХЛ. Калгари — Монреаль
10 марта 2017 года, 05-00 МСК
«Калгари»
Просто бешеный ход набрал «Калгари». Команда победила в последних семи матчах и просто как на ракете смогла войти и хорошо закрепиться в зоне плей-офф. Теперь «Огни» могут побороться и за места повыше, ведь отставание от идущих впереди «Анахайма» и «Эдмонтона» не так уж и велико.
Конференция: 6 место в Западной
Дивизион: 4 место в Тихоокеанском
Рекорд: 36-26-4
Дома: 18-14
Форма (5): 5-0-0
Потери: Лазарь (под вопросом).
«Монреаль»
«Монреаль» всеми силами пытается убежать от «Оттавы». Имея пятиматчевую победную серию в своем активе, «Хабы» по-прежнему рискуют потерять первое место в Атлантическом дивизионе, ведь «Сенаторы» сейчас так же очень хороши.
Конференция: 5 место в Восточной
Дивизион: 1 место в Атлантическом
Рекорд: 38-21-8
На выезде: 18-12-4
Форма (5): 5-0-0
Потери: Плеканец (под вопросом), Радулов (под вопросом).
Статистика и личные встречи
В этом сезоне «Хабс» победили дома со счетом 5:1.
С 2003 года «Калгари» победил «Монреаль» семь раз в девяти
матчах.
Прогноз
Обе команды хороши, но вот у гостей есть некоторые кадровые проблемы, да и отсутствие Плеканеца и Радулова плюсом не станет. Считаем, что победить смогут хозяева и предлагаем ставку на нулевую фору первой.
Коэффициенты БК Леон:
Калгари – 2,40
Ничья — 3,60
Монреаль – 2,65
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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