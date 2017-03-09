Хоккей. НХЛ. Чикаго — Анахайм

9 марта 2017 года, 04-00 МСК

«Чикаго»

«Чикаго» может перебить достижение «Коламбуса». Для этого «Блэкхокс» осталось выиграть еще десять матчей подряд. Это вполне реализуемо для той команды, которой сейчас являются «Ястребы». Сейчас хозяевам выпал очень тяжелый график, после матча с «Утками» придется играть с «Детройтом», а сразу после этого против «Дикарей».

Конференция: 2 место в Западной

Дивизион: 2 место в Центральном

Рекорд: 42-18-5

Дома: 22-8-4

Форма (5): 5-0-0

Потери: Одуйя, Яльмарссон, Дарлинг (под вопросом), Шмалц (под вопросом).

«Анахайм»

«Анахайм» упустил четвертое место в конференции и сейчас борется с «Эдмонтоном», «Калгари» и «Нэшвиллом» за эту позицию. В последнем матче «Утки» с огромным трудом выиграли дома «Нэшвилл», но это было на «Хонда Центр» арене. Теперь же придется играть на выезде, где «Дакс» не так хороши.

Конференция: 5 место в Западной

Дивизион: 3 место в Тихоокеанском

Рекорд: 34-22-10

На выезде: 13-14-7

Форма (5): 3-2-0

Потери: Верметт, Деспре, Стоунер, Гибсон (под вопросом).

Статистика и личные встречи

Пять из шести последних матчей выиграл «Чикаго».

«Анахайм» не лучшим образом действует на выезде.



Прогноз

Отдохнувший «Чикаго» вряд ли станет жалеть «Уток». «Дакс» слабо выступают на выезде, а сейчас под вопросом участие основного вратаря Гибсона. Мы считаем, что хозяева могут добыть два очка в этой встрече.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Чикаго – 2,02

Ничья — 3,98

Анахайм – 3,36

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