Хоккей. НХЛ. Торонто — Филадельфия

10 марта 2017 года, 03-30 МСК

«Торонто»

«Торонто» наконец победил. В последнем мачте «Листья» сумели с трудом одолеть слабый и не мотивированный «Детройт» (3:2). Теперь дружина Остона Мэттьюса вновь дышит в спину «Айлам», идущим восьмыми, но так же в борьбе за финальную сетку участвуют и «Филадельфия», и «Тампа-Бэй», и «Флорида».

Конференция: 9 место в Восточной

Дивизион: 4 место в Атлантическом

Рекорд: 29-22-14

Дома: 16-10-6

Форма (5): 1-2-2

Потери: Кэррик, Смит (под вопросом)

«Филадельфия»

«Филадельфия» находится в неплохой форме, набрав семь очков в предыдущих пяти матчах «Летчики» всеми силами пытаются вернуться в «зеленую зону». Пока что шансы на это есть неплохие и видно, что «Флайерз» хотят играть и побеждать.

Конференция: 10 место в Восточной

Дивизион: 6 место в Столичном

Рекорд: 31-26-8

На выезде: 12-16-4

Форма (5): 3-1-1

Потери: Раффль

Статистика и личные встречи

В пяти из шести последних матчах между командами было забито пять и более шайб.

Четыре последние встречи в Канаде прошли на ТБ 5.

Прогноз

Соседи по турнирной таблице Востока должны выдать очень упорный матч. В этом сезоне встреча закончилась нерезультативно, но здесь, по-нашему мнению, будет обратная ситуация. Ставим на тотал больше.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Торонто – 2,18

Ничья — 3,93

Филадельфия – 2,89

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