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Прогноз. Хоккей. «Торонто» — «Филадельфия» 10 марта 03:30 мск
Соперники в гонке за плей-офф по Восточной конференции «Торонто» и «Филадельфия» сойдутся в очном поединке в Канаде. Обе команды пока что не выбыли из борьбы за первую восьмерку.
Хоккей. НХЛ. Торонто — Филадельфия
10 марта 2017 года, 03-30 МСК
«Торонто»
«Торонто» наконец победил. В последнем мачте «Листья» сумели с трудом одолеть слабый и не мотивированный «Детройт» (3:2). Теперь дружина Остона Мэттьюса вновь дышит в спину «Айлам», идущим восьмыми, но так же в борьбе за финальную сетку участвуют и «Филадельфия», и «Тампа-Бэй», и «Флорида».
Конференция: 9 место в Восточной
Дивизион: 4 место в Атлантическом
Рекорд: 29-22-14
Дома: 16-10-6
Форма (5): 1-2-2
Потери: Кэррик, Смит (под вопросом)
«Филадельфия»
«Филадельфия» находится в неплохой форме, набрав семь очков в предыдущих пяти матчах «Летчики» всеми силами пытаются вернуться в «зеленую зону». Пока что шансы на это есть неплохие и видно, что «Флайерз» хотят играть и побеждать.
Конференция: 10 место в Восточной
Дивизион: 6 место в Столичном
Рекорд: 31-26-8
На выезде: 12-16-4
Форма (5): 3-1-1
Потери: Раффль
Статистика и личные встречи
В пяти из шести последних матчах между командами было забито пять и более шайб.
Четыре последние встречи в Канаде прошли на ТБ 5.
Прогноз
Соседи по турнирной таблице Востока должны выдать очень упорный матч. В этом сезоне встреча закончилась нерезультативно, но здесь, по-нашему мнению, будет обратная ситуация. Ставим на тотал больше.
Коэффициенты БК Лига Ставок:
Торонто – 2,18
Ничья — 3,93
Филадельфия – 2,89
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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