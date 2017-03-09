Хоккей. НХЛ. Тампа-Бэй — Миннесота

10 марта 2017 года, 04-00 МСК

«Тампа-Бэй»

Для «Тампы» сейчас каждый матч на вес золота. Команда идет одиннадцатой на Востоке и до занимающего 8 место «Нью Йорк» не хватает 4 очка. Плотность в конференции очень высокая, а без Стэмкоса играть «Молниям» очень тяжело. С большим трудом «Лайтнинг» набирает каждое очко.

Конференция: 11 место в Восточной

Дивизион: 5 место в Атлантическом

Рекорд: 30-26-9

Дома: 17-11-3

Форма (5): 3-1-1

Потери: Кэллахан, Стэмкос.

«Миннесота»

«Миннесота» немного сбавила обороты. Сейчас гости идут по-прежнему первыми на Западе и в Центральном дивизионе, но «Чикаго» подобрался очень близко. Нужно побеждать, чтобы сократить отставание от «Вашингтона» в гонке за Президентский кубок, тем более что «Вашики» играют на выезде против «Сан-Хосе».

Конференция: 1 место в Западной

Дивизион: 1 место в Центральном

Рекорд: 42-16-6

На выезде: 19-7-5

Форма (5): 3-2-0

Потери: Бартли, Фолин.

Статистика и личные встречи

«Миннесота» набрала 43 очка на выезде. Лучший результат на Западе.

«Тампа» обыграла «Миннесоту» в четырех из пяти последних матчех дома.

Прогноз

Матч, представляющий большое значение для обоих коллективов. Мы считаем, что гости должны одержать победу на классе и предлагаем ставку на их победу в матче.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Тампа-Бэй – 2,63

Ничья — 3,98

Миннесота – 2,42

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