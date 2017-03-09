Cпорт
Прогноз. Хоккей. «Тампа-Бэй» — «Миннесота» 10 марта 04:00 мск
После домашней осечки в матче против «Рейнджерс», «Тампа-Бэй» попробует сломить сопротивление грозной «Миннесоты». «Молниям» крайне необходимо очки. Посмотрим, получится ли их добыть в этой встрече.
Хоккей. НХЛ. Тампа-Бэй — Миннесота
10 марта 2017 года, 04-00 МСК
«Тампа-Бэй»
Для «Тампы» сейчас каждый матч на вес золота. Команда идет одиннадцатой на Востоке и до занимающего 8 место «Нью Йорк» не хватает 4 очка. Плотность в конференции очень высокая, а без Стэмкоса играть «Молниям» очень тяжело. С большим трудом «Лайтнинг» набирает каждое очко.
Конференция: 11 место в Восточной
Дивизион: 5 место в Атлантическом
Рекорд: 30-26-9
Дома: 17-11-3
Форма (5): 3-1-1
Потери: Кэллахан, Стэмкос.
«Миннесота»
«Миннесота» немного сбавила обороты. Сейчас гости идут по-прежнему первыми на Западе и в Центральном дивизионе, но «Чикаго» подобрался очень близко. Нужно побеждать, чтобы сократить отставание от «Вашингтона» в гонке за Президентский кубок, тем более что «Вашики» играют на выезде против «Сан-Хосе».
Конференция: 1 место в Западной
Дивизион: 1 место в Центральном
Рекорд: 42-16-6
На выезде: 19-7-5
Форма (5): 3-2-0
Потери: Бартли, Фолин.
Статистика и личные встречи
«Миннесота» набрала 43 очка на выезде. Лучший результат на Западе.
«Тампа» обыграла «Миннесоту» в четырех из пяти последних
матчех дома.
Прогноз
Матч, представляющий большое значение для обоих коллективов. Мы считаем, что гости должны одержать победу на классе и предлагаем ставку на их победу в матче.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Тампа-Бэй – 2,63
Ничья — 3,98
Миннесота – 2,42
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.