Футбол. Чемпионат Германии. 24 тур. Байер — Вердер

10 марта 2017 года, 22:30 МСК

К очному противостоянию команды подходят в разном настроении. «Байер» после домашнего поражения в Лиге чемпионов от «Атлетико», которое фактически закрыло дорогу немецкому клубу в следующий раунд, опустил руки и в чемпионате Германии. Команда из Леверкузена дома всухую уступила «Майнцу», а в предыдущем туре чемпионата была разгромлена дортмундской «Боруссией» — 2:6.

«Вердер», которому еще в начале года угрожал вылет из высшего немецкого дивизиона, кажется, наконец-то нащупал свою игру и одержал в чемпионате три победы подряд. Бременцы оказались сильнее «Майнца», «Вольфсбурга» и «Дармштадта 98». Однако расслабляться «Вердеру» рано: «Гамбург», идущий на 18 месте, отстает всего лишь на два очка.

Для «Байера» после разгрома от «Боруссии» сезон в Бундеслиге фактически окончен: клуб обосновался на 10 позиции и имеет лишь математические шансы на борьбу за места в ерокубках. «Вердер» же наоборот выйдет на поле в Леверкузене максимально собранным: подопечным Александера Нури требуется продлить победную серию, чтобы окончательно обезопасить себя от борьбы за выживание. Учитывая неприятности «Байера» и мотивацию «Вердера», предлагаем заключить пари на то, что гости не проиграют. Коэффициент – 2,38.

Коэффициенты БК «Лига Ставок» на «Двойной шанс»:

«Байер» не проиграет – 1,14;

«Вердер» не проиграет – 2,38;

Одна из команд одержит победу: 1,22;

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