Италия. Серия А. 28-й тур. «Ювентус» — «Милан»

10 марта 2017 года, 22-45 МСК

«Ювентус»

«Ювентус» на привычном первом месте. В активе команды 67 очков. Соотношение исходов: 22 победы, ничья и четыре поражения. Забито 56 мячей, пропущено 18. Средняя результативность – 2,07 гола (дома – 2,57).

«Милан»

«Милан» уже привычно вне призовой тройки. «Россо-нери» на 7 месте с активом в 50 очков. Соотношение исходов: 15 побед, 5 ничьих и семь поражений. Забито 40 мячей, пропущено 30. Миланский клуб в среднем пропускал 1,11 гола, в гостях – 1,23.

Статистика и личные встречи

В домашних матчах «Ювентус» забивал М(2) только «Роме» и «Интеру». В шести последних матчах «Милан» пропускал М(2).

В первом круге «Милан» победил 1:0. Последняя личная встреча в Турине закончилась со счетом 1:0.

Прогноз

Уже который сезон «Милан» — не конкурент «Юве». Предположим, что в этом матче чемпион возьмет реванш и забьет, как минимум, два гола.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Ювентус – 1,46

Ничья – 4,49

Милан – 7,08

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