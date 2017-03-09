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Прогноз. Футбол. «Ювентус» — «Милан» 10 марта 22:45 мск
«Ювентус» — «Милан». Сейчас в этом противостоянии больше истории и традиций, чем спорта и конкуренции.
Италия. Серия А. 28-й тур. «Ювентус» — «Милан»
10 марта 2017 года, 22-45 МСК
«Ювентус»
«Ювентус» на привычном первом месте. В активе команды 67 очков. Соотношение исходов: 22 победы, ничья и четыре поражения. Забито 56 мячей, пропущено 18. Средняя результативность – 2,07 гола (дома – 2,57).
«Милан»
«Милан» уже привычно вне призовой тройки. «Россо-нери» на 7 месте с активом в 50 очков. Соотношение исходов: 15 побед, 5 ничьих и семь поражений. Забито 40 мячей, пропущено 30. Миланский клуб в среднем пропускал 1,11 гола, в гостях – 1,23.
Статистика и личные встречи
В домашних матчах «Ювентус» забивал М(2) только «Роме» и «Интеру». В шести последних матчах «Милан» пропускал М(2).
В первом круге «Милан» победил 1:0. Последняя личная встреча в Турине закончилась со счетом 1:0.
Прогноз
Уже который сезон «Милан» — не конкурент «Юве». Предположим, что в этом матче чемпион возьмет реванш и забьет, как минимум, два гола.
Коэффициенты БК Лига Ставок:
Ювентус – 1,46
Ничья – 4,49
Милан – 7,08
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