Футбол. Франция. Лига 1. 29 тур. Марсель – Анже

10 марта 2017, 22:45 МСК

«Марсель»

«Марсель» потихоньку пробирается наверх турнирной таблицы. Вмешаться в распределение медалей первенства провансальцы, конечно же, не смогут. Но вот поспорить за четвертую позицию и места в еврокубках команда может еще вполне. От четвертой позиции подопечных Руди Гарсия отделяет сейчас пять очков. Главным образом «Марсель» набирает в чемпионате очки дома, где в нынешнем сезоне проиграл всего дважды – «Монако» 1:4 и ПСЖ 1:5. В целом за 14 домашних матчей подопечные Гарсия одержали девять побед.

«Анже»

«Анже», благодаря рывку на последнем отрезке сезона, удалось покинуть зону аутсайдеров. Анжуйцы не проигрывают в чемпионате уже пять туров кряду, одержав в четырех последних из них победы. Правда, и соперниками в выигранных поединках были команды из нижней части турнирной таблицы – «Лилль» 2:1, «Нанси» 1:0, «Бастия» 3:0 и «Кан» 3:2. Сейчас «Анже» разместился на десятом месте в девяти пунктах от опасной зоны.

Статистика и личные встречи

«Марсель» ни разу за 13 последних поединков не сыграл вничью.

«Анже» проиграл на выезде пять из семи последних матчей.

На поле «Марселя» соперники сыграли в чемпионатах Франции всего один матч, который завершился в прошлом году победой «Анже» 2:1.

Прогноз

Вряд ли «Марсель» позволит себе оступится в этой встрече. Провансальцы проиграли последний домашний матч ПСЖ, поэтому подойдут максимально сконцентрированными. К тому же турнирная ситуация обязывает цепляться за победу. У «Анже», несмотря на неплохой период, по сути, не было серьезных соперников. Считаем, что пришла пора гостям проиграть.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Марсель — 1,70

Ничья — 3,60

Анже — 5,85

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