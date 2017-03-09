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Прогноз. Футбол. «Марсель» – «Анже» 10 марта 22:45 мск
В пятницу во Франции будет сыгран матч 29 тура в Лиге 1, в котором «Марсель» будет принимать «Анже». В первом круге соперники подписали мировую со счетом 1:1.
Футбол. Франция. Лига 1. 29 тур. Марсель – Анже
10 марта 2017, 22:45 МСК
«Марсель»
«Марсель» потихоньку пробирается наверх турнирной таблицы. Вмешаться в распределение медалей первенства провансальцы, конечно же, не смогут. Но вот поспорить за четвертую позицию и места в еврокубках команда может еще вполне. От четвертой позиции подопечных Руди Гарсия отделяет сейчас пять очков. Главным образом «Марсель» набирает в чемпионате очки дома, где в нынешнем сезоне проиграл всего дважды – «Монако» 1:4 и ПСЖ 1:5. В целом за 14 домашних матчей подопечные Гарсия одержали девять побед.
«Анже»
«Анже», благодаря рывку на последнем отрезке сезона, удалось покинуть зону аутсайдеров. Анжуйцы не проигрывают в чемпионате уже пять туров кряду, одержав в четырех последних из них победы. Правда, и соперниками в выигранных поединках были команды из нижней части турнирной таблицы – «Лилль» 2:1, «Нанси» 1:0, «Бастия» 3:0 и «Кан» 3:2. Сейчас «Анже» разместился на десятом месте в девяти пунктах от опасной зоны.
Статистика и личные встречи
«Марсель» ни разу за 13 последних поединков не сыграл вничью.
«Анже» проиграл на выезде пять из семи последних матчей.
На поле «Марселя» соперники сыграли в чемпионатах Франции всего один матч, который завершился в прошлом году победой «Анже» 2:1.
Прогноз
Вряд ли «Марсель» позволит себе оступится в этой встрече. Провансальцы проиграли последний домашний матч ПСЖ, поэтому подойдут максимально сконцентрированными. К тому же турнирная ситуация обязывает цепляться за победу. У «Анже», несмотря на неплохой период, по сути, не было серьезных соперников. Считаем, что пришла пора гостям проиграть.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Марсель — 1,70
Ничья — 3,60
Анже — 5,85
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