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Прогноз. Футбол. «Брайтон» – «Дерби Каунти» 10 марта 22:45 мск
В Англии на пятницу вынесен лишь один поединок в Чемпионшипе, в котором «Брайтон» будет принимать «Дерби Каунти». Будущие соперники встречались в стартовом туре чемпионата, и так не смогли определить в нем победителя – ничья 0:0.
Футбол. Англия. Чемпионшип. 36-й тур. Брайтон – Дерби
Каунти
10 марта 2017, 22:45 МСК
«Брайтон»
«Брайтон» ведет сейчас борьбу за прямую путевку в Премьер-лигу. В минувшем домашнем поединке «чайки» проиграли «Ньюкаслу» 1:2, позволив «сорокам» уйти вперед в турнирной таблицы. В этом плане сыграло не последнюю роль и последовавшее затем поражение от «Ноттингем Форест» 3:0. Однако уже в последнем туре «Брайтону» снова удалось вернуться на привычную для себя победную тропу – на выезде был повержен со счетом 2:0 аутсайдер «Ротерхэм». На данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа «Брайтон» идет вторым, отставая на три очка от «Ньюкасла», и на шесть опережая третий «Хаддерсфилд».
«Дерби Каунти»
«Дерби Каунти» в нынешнем сезоне не удалось пока вмешаться в борьбу за путевку в элитный дивизион. Да и, скорее всего, уже не удастся. На данный момент «бараны» занимают десятое место в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на десять очков. За последние восемь туров в активе у «Дерби» лишь одна победа, да и та дома. На выезде же команда уступила в пяти из шести последних матчей, не забив ни одного гола в проигранных поединках.
Статистика и личные встречи
«Брайтон» выиграл дома 9 из 11 последних матчей в чемпионате.
«Дерби Каунти» проиграл пять из шести последних гостевых поединков.
«Брайтон» обыгрывал «Дерби» в трех из пяти последних домашних матчей.
Прогноз
Если сравнить домашнюю форму «Брайтона» и гостевую у «Дерби Каунти», то тут перевес «чаек» очевиден. Да и в целом по ходу сезона будущие хозяева показывают игру на порядок стабильнее, чем гости. Поэтому, предлагаем поставить на «Брайтон».
Коэффициенты БК Леон:
Брайтон — 1,90
Ничья — 3,60
Дерби Каунти — 4,64
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