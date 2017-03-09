Футбол. Англия. Чемпионшип. 36-й тур. Брайтон – Дерби Каунти

10 марта 2017, 22:45 МСК

«Брайтон»

«Брайтон» ведет сейчас борьбу за прямую путевку в Премьер-лигу. В минувшем домашнем поединке «чайки» проиграли «Ньюкаслу» 1:2, позволив «сорокам» уйти вперед в турнирной таблицы. В этом плане сыграло не последнюю роль и последовавшее затем поражение от «Ноттингем Форест» 3:0. Однако уже в последнем туре «Брайтону» снова удалось вернуться на привычную для себя победную тропу – на выезде был повержен со счетом 2:0 аутсайдер «Ротерхэм». На данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа «Брайтон» идет вторым, отставая на три очка от «Ньюкасла», и на шесть опережая третий «Хаддерсфилд».

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» в нынешнем сезоне не удалось пока вмешаться в борьбу за путевку в элитный дивизион. Да и, скорее всего, уже не удастся. На данный момент «бараны» занимают десятое место в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на десять очков. За последние восемь туров в активе у «Дерби» лишь одна победа, да и та дома. На выезде же команда уступила в пяти из шести последних матчей, не забив ни одного гола в проигранных поединках.

Статистика и личные встречи

«Брайтон» выиграл дома 9 из 11 последних матчей в чемпионате.

«Дерби Каунти» проиграл пять из шести последних гостевых поединков.

«Брайтон» обыгрывал «Дерби» в трех из пяти последних домашних матчей.

Прогноз

Если сравнить домашнюю форму «Брайтона» и гостевую у «Дерби Каунти», то тут перевес «чаек» очевиден. Да и в целом по ходу сезона будущие хозяева показывают игру на порядок стабильнее, чем гости. Поэтому, предлагаем поставить на «Брайтон».

Коэффициенты БК Леон:

Брайтон — 1,90

Ничья — 3,60

Дерби Каунти — 4,64

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