С 25 марта 2017 года будет организовано одностороннее движение на участке Оборонной улицы от пересечения со 2-ой Напрудной улицей до пересечения с Мезенской ул., а также на участке Мезенской улицы от пересечения с Оборонной улицей до пересечения со 2-ой Напрудной улицей.

Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры СВАО города Москвы.

Проезжая часть на данных участках достаточно узкая и при наличии припаркованных на ней автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта. Новая схема движения позволит оптимизировать трафик на данном участке, а также увеличить пропускную способность улицы.

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