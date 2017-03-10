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Московская жизнь

Одностороннее движение вводится на Оборонной и Мезенской улицах

Фото: РИА Новости/Григорий Собченко

Одностороннее движение вводится на Оборонной и Мезенской улицах

Информационный Центр Правительства Москвы 10 марта 2017г., 09:59

Новая схема движения будет введена на двух улицах в Северо-Восточном округе.

С 25 марта 2017 года будет организовано одностороннее движение на участке Оборонной улицы от пересечения со 2-ой Напрудной улицей до пересечения с Мезенской ул., а также на участке Мезенской улицы от пересечения с Оборонной улицей до пересечения со 2-ой Напрудной улицей.

Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры СВАО города Москвы.

Проезжая часть на данных участках достаточно узкая и при наличии припаркованных на ней автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта. Новая схема движения позволит оптимизировать трафик на данном участке, а также увеличить пропускную способность улицы.

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