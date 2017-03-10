«С момента запуска проекта свыше 61 тысячи пассажиров воспользовались новой услугой ОАО «Центральная ППК» по организации мультимодальных перевозок двумя видами транспорта - электропоездом и автобусом. На сегодня автоэкспрессы компании курсируют по двум маршрутам: «о.п. Пушкино Ярославского направления - мкр-н «О’пушкино», «станция «Домодедово» Павелецкого направления - мкр-н Новое Домодедово, Южное Домодедово, - отметили в материале.



С 26 сентября 2016 года в Пушкино услугой воспользовались почти 44 тысячи пассажиров, в мкр-не Новое Домодедово с 10 ноября 2016 г. было перевезено почти 18 тыс. пассажиров. В среднем ежедневно в Пушкино перевозится 450-470 пассажиров, в Домодедово - 250 человек.



«Услуга доступна как для пассажиров электропоездов ОАО «Центральная ППК» с частыми остановками, так и экспрессов. При оформлении абонементов «Ежедневно» на пять дней, «Рабочего дня» на один месяц для проезда в экспрессах, получают право бесплатного проезда трансфером в течение всего срока действия абонемента», - отмечается в сообщении.



В пресс-службе также добавили, что для удобства пассажиров, которые пользуются услугой мультимодальных перевозок в мкр-нах Южное Домодедово и Новое Домодедово, с 1 декабря 2016 г. компанией запущен специальный тариф «Микс». Он дает возможность проезда сразу на обоих видах транспорта, более того - на поездах всех категорий.



«Благодаря запуску мультимодального сообщения каждый шестой пассажир - пользователь услуги, который ранее ездил на обычных электричках с частыми остановками, осуществил переход в премиум сегмент - экспрессы. 50% пассажиров сделали выбор в пользу абонементных билетов», - пояснили в пресс-службе.



Единая транспортная услуга предоставляется одним перевозчиком - ОАО «Центральная ППК», на автомаршруте задействованы новые автобусы Ford Transit 2016 г. В часы пик движение осуществляется с тактом 10-12 минут. В настоящее время компания изучает возможность запуска маршрутов автоэкспрессов в других городах Московской области.

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