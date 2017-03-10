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Политика

Нетаньяху понравился подарок Путина

Фото: © Фото пресс-службы президента РФ, kremlin.ru

Путин, Нетаньяху

Нетаньяху понравился подарок Путина

ИА «РОСБАЛТ» 10 марта 2017г., 10:39

Президент России вручил Нетаньяху старинную книгу про иудейскую войну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил подарок от президента России.

Российский лидер передал израильскому политику старинную книгу. Фолианту почти 500 лет. Это экземпляр «Иудейской войны» античного историка Иосифа Флавия, напечатанный еще в 1526 году в Италии на тосканском языке.

Нетаньяху распорядился передать ценнейшую книгу Национальной библиотеке страны.

Напомним, что в четверг в Кремле прошли российско-израильские переговоры на высшем уровне. Сейчас Нетаньяху уже вернулся в Израиль.

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