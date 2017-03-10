«Мы не исключаем никаких вариантов для достижения этой цели», — сказал официальный представитель актера.

Источники в Республиканской партии уточнили, что Арни может попытаться претендовать на сенаторское кресло в качестве независимого кандидата, хотя всегда был сторонником республиканцев.

По словам собеседника издания, Шварценеггер может предложить политическую платформу, которая будет противоположностью политического курса президента-республиканца Дональда Трампа.

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