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Персона

Интерес к выборам в сенат проявил Арнольд Шварценеггер

Фото: © Стоп-кадр из фильма «Последствия»

Арнольд Шварценеггер

Интерес к выборам в сенат проявил Арнольд Шварценеггер

ИА «РОСБАЛТ» 10 марта 2017г., 10:47

Кинозвезда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в 2018 году, возможно, будет участником выборов в Сенат — верхнюю палату конгресса США.

«Мы не исключаем никаких вариантов для достижения этой цели», — сказал официальный представитель актера.

Источники в Республиканской партии уточнили, что Арни может попытаться претендовать на сенаторское кресло в качестве независимого кандидата, хотя всегда был сторонником республиканцев.

По словам собеседника издания, Шварценеггер может предложить политическую платформу, которая будет противоположностью политического курса президента-республиканца Дональда Трампа.

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