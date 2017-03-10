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Интерес к выборам в сенат проявил Арнольд Шварценеггер
Кинозвезда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в 2018 году, возможно, будет участником выборов в Сенат — верхнюю палату конгресса США.
«Мы не исключаем никаких вариантов для достижения этой цели», — сказал официальный представитель актера.
Источники в Республиканской партии уточнили, что Арни может попытаться претендовать на сенаторское кресло в качестве независимого кандидата, хотя всегда был сторонником республиканцев.
По словам собеседника издания, Шварценеггер может предложить политическую платформу, которая будет противоположностью политического курса президента-республиканца Дональда Трампа.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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