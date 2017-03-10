В торжественной церемонии презентации программы примут участие представители ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Департамента промышленной политики и предпринимательства города Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы», МГТУ имени Н.Э.Баумана, МАИ.



Основные задачи пилотного проекта - стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и высоких технологий, вовлечение учащихся в научно-техническое творчество, формирование у подрастающего поколения изобретательского мышления, повышение престижа и популяризация инженерных профессий среди молодежи. По итогам курса старшеклассники получат навыки разработки и моделирования изделий авиационной техники с помощью специализированного инженерного программного обеспечения Autodesk Inventor, которое позволяет реализовать результаты проектирования с использованием аддитивных, лазерных и композитных технологий. Создание моделей, разработка индивидуального проекта по принципу «от идеи – к реализации», решение кейсов от крупнейших авиастроительных предприятий – для участников проекта это первый шаг в «большую авиацию»



В рамках торжественной церемонии открытия программы гости и участники проекта смогут совершить экскурсию по кванториуму и технополису «Москва» с посещением компаний-резидентов.

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