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Московская жизнь

В детском технопарке технополиса «Москва» стартует пилотный проект по направлению «Авиация»

Фото: www.flickr.com

В детском технопарке технополиса «Москва» стартует пилотный проект по направлению «Авиация»

Тэги: москва

10 марта 2017г., 11:00

16 марта  в детском технопарке технополиса «Москва» стартует пилотный проект по направлению «Аэро».

В торжественной церемонии презентации программы  примут участие представители ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Департамента промышленной политики и предпринимательства города Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы»,  МГТУ имени Н.Э.Баумана, МАИ.

Основные задачи пилотного проекта -  стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и высоких технологий, вовлечение учащихся в научно-техническое творчество, формирование у подрастающего поколения изобретательского мышления, повышение престижа и популяризация инженерных профессий среди молодежи. По итогам курса старшеклассники получат навыки разработки и моделирования изделий авиационной техники с помощью специализированного инженерного программного обеспечения Autodesk Inventor, которое позволяет реализовать результаты проектирования с использованием аддитивных, лазерных и композитных технологий. Создание  моделей, разработка индивидуального проекта  по принципу «от идеи – к реализации», решение кейсов от крупнейших авиастроительных предприятий   – для участников проекта это первый шаг в «большую  авиацию»

В рамках торжественной церемонии открытия программы гости и участники проекта  смогут совершить  экскурсию по кванториуму  и технополису «Москва» с посещением  компаний-резидентов.

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