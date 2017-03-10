Документ не получил единогласной поддержки по причинам, не относящимся к теме встречи, сообщил официальный представитель главы Евросовета Пребен Ааманн.

В декларации, которую отказалась подписать Польша, говорится о намерении стран ЕС к июню 2017 года согласовать новую директиву «въезд-выезд», которая предусматривает сбор дополнительных данных о гражданах третьих стран при пересечении ими границ ЕС. Участники саммита выражают поддержку евроинтеграции государств Западных Балкан.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский также заявил, что Польша рассматривала возможность отказа подписания итогового заявления саммита. «Мы анализировали возможность отказа от подписания заключений саммита. Но от представителей больших государств-членов услышали, что выбор председателя Европейского совета не подлежит такому утверждению», — отмечал Ващиковский.

Ранее лидеры ЕС повторно назначили Туска председателем Европейского совета, преодолев сопротивление Польши, власти которой неоднократно критиковали Туска и вместо него официально выдвинули кандидатуру польского евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.

Когда Туска переизбрали, премьер-министр страны Беата Шилдо заявила, что ни при каких условиях не подпишет итоговый документ саммита. Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал переназначение Туска, которого поддержали канцлер Германии Ангела Меркель, шагом на пути распада европейского блока.

Туск тем временем заявил, что ситуация в европейской экономике улучшается и в каждой из 28 стран ЕС дела идут лучше. «Это доказывает, что наши экономические стратегии находятся на правильном пути, — цитируют его. — Создание рабочих мест является и будет оставаться нашим приоритетом, как лучшее средство для преодоления неравенства и разоблачения мифов популистов».

На саммите европейские лидеры подтвердили однозначную позицию ЕС в области торговли, отметил глава Евросовета: «Европа остается чемпионом открытой, основанной на правилах торговли. Не в последнюю очередь из-за признаков протекционизма, возникающих в других местах. Торговля занимает центральное место в нашем экономическом успехе, и поэтому мы будем оперативно продвигать текущие переговоры, например с Японией».

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