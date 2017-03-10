Личный бюджет

В ведомстве обсуждается вопрос о налоговых льготах за большие взносы в систему индивидуального пенсионного капитала. Нежелающим копить ставку НДФЛ, наоборот, поднимут.

Об инициативе связать налоги и отчисления на пенсию в пятницу. По данным издания, суть предложения заключается в том, чтбы стимулировать россиян к пенсионным накоплениям. Для тех, кто будет регулярно откладывать 10% от зарплаты, НДФЛ составит 10%, для нежелающих отчислять взносы, ставку НДФЛ поднимут до 15%.

Нынешняя ставка в 13% останется у тех, кто отчисляет себе на пенсию 4% зарплаты.

Источники газеты в федеральных ведомствах при этом уточняют, что это только идея, которая пока обсуждается исключительно внутри Минэкономразвития.

Добавим, что система ИПК заменит государственную накопительную систему. Обязательные взносы работодателя будут заменены добровольными взносами сотрудника.

Источник: Петербургский дневник



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