РФ не будет присутствовать на министерской встрече стран коалиции во главе с США по борьбе с запрещенной террористической группировкой "Исламское государство". Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер.

По слвоам Марка Тонера, РФ не будет участвовать во втрече 68 стран коалиции против ИГ. Он уточнил, что Россия "не часть коалции".

Ранее сообщалось, что министерская встреча по борьбе с террористами ИГ состоится в Вашингтоне 22-23 марта. Председательствовать на встрече, как ожидается, будет глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.



Источник: Петербургский дневник

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