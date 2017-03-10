Соответствующее заявление сделал вице-президент страны Майкл Пенс.

По словам Пенса, если опубликованные документы на самом деле - данные ЦРУ, то их публикация - это серьезный подрыв нацбезопасности в последнее время. Пенс также уточнил, что утечка информации произошла больше года назад, во время правления предыдущей администрации президента Барака Обамы.

Пока же Вашингтон проверяет обнародованные на WikiLeaks материалы на подлинность.

Напомним, 7 марта на WikiLeaks были выложены более 8,5 тыс. засекреченных документов ЦРУ о способах хакерских атак, которые применяют спецслужбы. При этом в WikiLeaks не стали публиковать вирусные и прочие вредоносные программы.



Источник: Петербургский дневник

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