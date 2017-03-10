В Финляндии стартует 8-й этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 10 марта, здесь пройдут спринтерские гонки. Смотреть прямую трансляцию соревнований по традиции можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Евроспорт».

В финском Контиолахти начинается предпоследний, 8-й этап Кубка мира по биатлону. В рамках этапа спортсменам предстоят спринты, пасьюты и заключительные в этом сезоне смешанные эстафетные гонки.

Сегодня, 10 марта, этап стартует спринтерскими гонками. Старт мужской гонки на 10 км в 16.30 по мск, женской — в 19.45.

Как стало известно ИА «News» мужская сборная России выступит в гонке под следующими номерами: Матвей Елисеев начнет гонку под 4-м номером, Антон Шипулин стартует 27-м, Евгений Гараничев — 30-м, Максим Цветков — 33-м, Антон Бабиков — 74-м, Дмитрий Малышко — 97-м. Всего в гонке побегут 101 спортсмен.

Трансляция:

Биатлон Кубок мира, спринт, мужчины сегодня, 10 марта 2017 смотреть прямую трансляцию онлайн можно будет на телеканале «Матч ТВ» и его сайте, начало трансляции — в 16.20 по мск и телеканале «Евроспорт IBU» — в 16.15 по мск. Старт гонки напомним в 16.30 по мск.

Источник: Курьер-Медиа

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