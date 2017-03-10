Увольнение директора департамента науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова связано с нарушениями в финансовой сфере. Об этом в пятницу сообщил источник в министерстве.

По словам источника «Интерфакса», « вопросы к Салихову и его подчиненным относительно финансовых нарушений появились еще до кадровых решений». Собеседник агентства уточнил, что Салихов и его подчиненные написали заявления об уходе.

Ранее РБК сообщил, что Генпрокуратура обнаружила хищения 127 млн рублей из госбюджета. Это следует из письма замгенпрокурора Александра Буксмана главе ведомства Ольге Васильевой. В письме указано, что бывшее руководство департамента науки и технологий Минобранауки допустило эти хищения.

Источник: Агентство Бизнес Новостей

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