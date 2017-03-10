Происшествия

В новом крыле торгового центра "Метрополис" на севере столицы днем 9 марта эвакуировали посетителей.

Эвакуацию проводили из-за срабатывания пожарной сигнализации, при этом пожара не было. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме, угрозы посетителям нет, рассказала собеседница издания.

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