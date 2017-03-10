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Происшествия
Ситуация в ТЦ "Метрополис" под контролем
ТЦ "Метрополис" заработал в штатном режиме после эвакуации посетителей
В новом крыле торгового центра "Метрополис" на севере столицы днем 9 марта эвакуировали посетителей.
Эвакуацию проводили из-за срабатывания пожарной сигнализации, при этом пожара не было. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме, угрозы посетителям нет, рассказала собеседница издания.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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