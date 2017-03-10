Путешествие

Число поисковых запросов на авиабилеты по России в майские праздники сократилось на 15 процентов в сравнении с прошлым годом.

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что цены на туры по России в последнее время существенно выросли. "Отдых в России подорожал на 15-20 процентов. Это довольно ощутимо для нашего по-прежнему не очень обеспеченного потребителя. Динамика продаж в самостоятельном туризме во внутреннем сегменте отрицательная", – сказала она.

Рейтинг внутренних направлений в этом году существенно изменился. В 2016 году по числу запросов лидировал Симферополь. В этом году он потерял более 30 процентов туристической привлекательности. Сейчас абсолютным лидером внутрироссийских путешествий стала Москва, рассказал директор по продажам компании "Интурист" Сергей Толчин. "Исторически на майские праздники очень хорошим спросом пользуется Санкт-Петербург, но сейчас все больше россиян едут в Москву", – отметил он.

Эксперт посоветовал не покупать очень дешевые туры, поскольку с началом весенне-летнего сезона на туристическом рынке резко возрастает число мошенников.

Гендиректор турфирмы "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что россияне стали чаще ездить в Европу из-за укрепления рубля. "Последние два года для выездного европейского рынка были катастрофическими. Спрос на поездки во многие европейские страны упал в два раза. Туристы, которые при курсе в 75 рублей за евро были не готовы ездить в Европу, при курсе в 60 рублей решили, что это не так дорого. После некоторой паузы люди возвращаются на привычные пляжи", – сказал он.

На долю внутрироссийских поездок приходится всего 24 процента запросов. Зарубежные направления при этом стали популярнее на восемь процентов и теперь составляют 76 процентов запросов. При этом самостоятельных путешественников стало больше всего на один процент.

туризм отдых тур

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао