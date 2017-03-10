405 автобусов до оплаты штрафа перемещены на спецстоянки, еще 79 переданы на ответственное хранение собственникам.

За последнюю неделю в столице наблюдались перепады температуры, из-за чего на дорогах образовывалась гололедица. При такой погоде пользоваться нелегальными автобусами особенно опасно. Для повышения безопасности пассажиров общественного транспорта и других участников дорожного движения ГКУ «Организатор перевозок» совместно с Управлением государственного автодорожного надзора с начала года усилили контроль за деятельностью нелегальных перевозчиков.

Большинство нарушений с начала года зафиксированы на маршрутах из столицы в Московскую область. На городских маршрутах выявлено 89 нарушений, на международных – 42. Владельцы эвакуированных автомобилей и автобусов нарушали транспортное законодательство, их транспортные средства не отвечали необходимым техническим требованиям и правилам перевозки пассажиров, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье людей. Одно из частых нарушений – отсутствие страховки жизни и здоровья пассажиров. Также распространено нарушение водителем профессиональных и квалификационных требований перед выходом на линию.

Напомним, нелегальные компании зачастую игнорируют технический осмотр подвижного состава и медосмотр водителя, а также пренебрегают страхованием жизни и здоровья пассажиров, таким образом, они не могут полноценно обеспечить безопасность и комфорт пассажиров во время поездки.

На городских маршрутах все легальные автобусы оформлены в едином синем цвете, с логотипом Московского транспорта. Официальные перевозчики на маршрутах Москва - Московская область указывают в салоне стоимость проезда, список остановок, а также название и адрес компании, имена руководителя и водителя, контактные телефоны. Если такой информации нет, перевозчик может быть нелегальным. Кроме того, водитель обязательно должен давать билет – как это делают все компании, которые работают официально. На межрегиональные и международные маршруты пассажирам рекомендуется покупать билеты в кассах официальных автостанций.

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